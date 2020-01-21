إعمار تعلن شراكة مع "شاومي العالمية" لتطوير منازل ذكية وعصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

وقّعت "إعمار العقارية"، مذكّرة تفاهم مع شركة "شاومي" العالمية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، والتي توفّر أكبر منصّة للمستهلكين في مجال إنترنت الأشياء، لإطلاق ’منزل إعمار الذكي‘ (Emaar Smart Home) وهو مفهوم ثوريٌ يوفر للعملاء فرصة تجربة أحدث تقنيات المنازل الذكية التي تتبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وسيتم إطلاق المنتج الجديد في العام 2020 ضمن مجموعة حصرية من المشاريع السّكنية التابعة لـ إعمار، والتي ستتضمّن أفضل التقنيات الرقميّة من "شاومي"، وتضم مجموعةً شاملةً من منتجات المنازل الذكية وإنترنت الأشياء المثبّتة مسبقاً. وأصبحت إعمار بموجب هذه الاتفاقية أول مطور عالمي خارج الصين يوقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "شاومي" لتطوير تجربة مبتكرة للمنازل الذّكية.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة في إطار التزام إعمار بتطوير مجمّعات سكنيّة تلبّي متطلّبات الجيل القادم من العملاء، ووقع اختيارها على شركة "شاومي" كشريك استراتيجي لريادتها في قطاع تطوير تقنيات المنازل الذكية. وبالإضافة إلى أكثر من 213 مليون جهاز ذكي متصل، تمتلك "شاومي" محفظةً من تقنيات المنازل الذكية في قطاعات الترفيه وتوفير الطاقة وإدارة المرافق والأمن والرفاهية. كما تعزّز هذه الشراكة العالمية ريادة إعمار ضمن مجموعة منتجاتها العقارية، وسوف يتيح هذا التعاون تجربةً عصريةً وسلسة توفر للعملاء مستوياتٍ أعلى من الراحة بالاعتماد على تقنيات الجيل القادم.

وسيوفّر منزل إعمار الذكي تجربة اتصالٍ شاملة يتم التحكم من خلالها بالتقنيات الذكية ومراقبتها من خلال تطبيق ’مي هوم‘ (Mi Home)، والذي سيتيح للمستخدمين بفضل المنتجات التي تدعم أدوات التحكم الصوتي الذكي، إمكانية إدارة النظام الذكي الشخصي الخاص بهم بشكل مباشر وسلس. حيث يوفر نظام (Mi Smart Door Lock) من "شاومي" مستويات عالية من الأمان والراحة لسكان المنزل، بفضل خاصّية الدخول إلى المنزل بدون مفتاح باستخدام الهواتف الذكيّة والأجهزة القابلة للارتداء ورموز المرور. كما يمكن الاستعانة بروبوت شاومي (Xiaomi Robot Vacuum) وضبطه لتنظيف المنزل يومياً. وتم تصميم حلول المنازل الذكية من "شاومي" لتوفير أقصى درجات الراحة والكفاءة في استخدام الطاقة، مما يتيح إمكانية تشغيل كل ركن من أركان المنزل بواسطة الأجهزة الذكية.

وبهذه المناسبة قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "يجسد إطلاق منزل إعمار الذكي التزامنا بالتعاون مع شاومي، بالعمل على خلق تجربة متطوّرة وعصرية توفّر أعلى مستويات الاتصال والراحة للجيل القادم من عملائنا، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا المستقبلية وحرصنا على تلبية المتطلبات الجديدة للعملاء. إن هذه الشراكة المميزة بين إعمار وشاومي، ستسهم في إطلاق منتجٍ جديد لم يسبق له مثيل في المنطقة".

ومن جهته قال تشيو شو زي نائب الرئيس الأول ورئيس قسم العلاقات الدولية في "شاومي": "تركّز استراتيجية شركة شاومي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء". وأضاف: "نجحت شركة شاومي خلال السنوات الماضية في تطوير العديد من التقنيات الأكثر ابتكاراً في العالم، بفضل استراتيجيتها الطموحة المرتكزة على تقديم أفضل المنتجات عالية الجودة للعملاء، ونحن سعداء للغاية بإطلاق مجموعة منتجاتنا المنزلية الذكية في المنطقة بالشراكة مع إعمار".

وعقب إطلاق "منزل إعمار الذكي" في دولة الإمارات، سيتم الإعلان عن إطلاقه في عددٍ من المشاريع. كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول "منزل إعمار الذكي" وخطط الإطلاق في المستقبل القريب.