صحيفة هندية: "عين دبي" محط أنظار دبي لرقم قياسي جديد

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أبرز تقرير نشره موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندي إمارة دبي موضحاً أنها المدينة الأكثر شعبية في العالم من صنع الإنسان، فليس هناك من ينكر حدوث العديد من التطورات المثيرة للاهتمام فيها بين الحين والآخر، من بينها، ووفقًا لآخر التقارير، أكبر عجلة "فيريس" في العالم خلال عام 2020، الأمر الذي سيتيح لزوار معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي بالحصول على رؤية شاسعة لأفق المدينة.

وتنقل الصحيفة الأخبار التي تفيد بأن العجلة ستكون أكبر من عين لندن ارتفاعها 135 م وعجلة غراند بلاس فيغاس ارتفاعها167م. إذ يقدر ارتفاع إطار العجلة نفسها بنحو 150 متر، وهي بشكل مجمل بارتفاع 210 أمتار من الأرض.

عين دبي الواقعة في جزيرة "بلو ووترز" ستكون محط أنظار دبي لتحطيم رقم قياسي آخر، وهي بإطلالة توصف بالجيدة على معالم مهمة في المدينة، كنخلة جميرا وبرج خليفة.

بحسب التقارير من المفترض افتتاح عين دبي قبل يوم واحد من انطلاق معرض إكسبو 2020 أكتوبر المقبل.