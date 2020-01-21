14 % حصة الإمارات من الذهب المتداول عالمياً

المصدر: دبي - عمرو عادل

تتصدر الإمارات دول العالم من ناحية استهلاك الذهب والمجوهرات للفرد بحصة 50 غراماً مقارنة بـ30 غراماً متوسط الاستهلاك العالمي، كما تستحوذ الدولة على 14% من إجمالي الذهب المتداول حول العالم، الأمر الذي يعزز قصص نجاح تجارة الذهب، بمختلف أنواعها في الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص.

وقال توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إن ذلك يعتبر مؤشراً جلياً على قوة الاقتصاد الوطني، وارتفاع مستويات المعيشة في الدولة، مُعتبراً هذه النجاحات بأنها عززت مكانة إمارة دبي، بأن صارت درة تاج المراكز الرئيسية لتجارة الذهب على مستوى العالم.

وأضاف للصحافيين على هامش لقاء نظمته المجموعة، أن دبي تمتلك وحدها نحو 100 وحدة تصنيع للذهب والمجوهرات، فيما يعمل 26 ألف عامل في تجارة وتصنيع الذهب في الإمارة.

وبين توحيد عبدالله، أن الإمارات تستورد الذهب من أكثر من 30 بلداً، فيما تصدره إلى 40 بلداً وعلى رأسها دول آسيا.

وأوضح أن هناك ما بين 150 إلى 200 رخصة جديدة سنوياً للعمل في قطاع الذهب بدبي، فيما يصل إجمالي عدد الشركات العاملة إلى 4068 شركة، مضيفاً أن الهند تأتي في المرتبة الأولى على رأس الجنسيات المستثمرة في قطاع الذهب بدبي، تليها باكستان وبريطانيا والسعودية وسويسرا وعُمان والأردن وبلجيكا واليمن وكندا.