الإمارات ضمن الخمسة الكبار عالمياً في «بلوكتشين»

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حلت الإمارات في المرتبة الخامسة ضمن العمالقة الخمسة الكبار في تطبيق تقنية بلوكتشين والأولى إقليمياً، وفق تقرير حديث صادر عن «Linkedin»، ونشره موقع «the coin republic»، وجاءت في المقدمة دول الهند ومالطة وأستونيا وسويسرا بالترتيب.

وقال التقرير إن الإمارات موطن التطورات الرقمية، التي تحتضن كوكبة كبيرة من الضالعين في التكنولوجيا، وخاصة تلك التي تتمتع بخبرة واسعة في تقنية بلوكتشين، مضيفاً إن حكومة دبي عازمة على تنفيذ مشروع بلا أوراق بالكامل، مدعوماً بتقنية بلوكتشين.

وتوقع التقرير أن يوفر المشروع للدولة 3 مليارات دولار سنوياً، وهو مثال حي على فعالية بلوكتشين من حيث التكلفة، وفِي ضوء الطلب على هذه التقنية، نفذت العديد من الجامعات دورات تدريبية في بلوكتشين.

وقالت نشرة صادرة عن مركز الثورة الصناعية الرابعة والمنتدى الاقتصادي العالمي، إنه في حال نجاح الإمارات في تطبيق تكنولوجيا بلوكتشين، فإنها ستلمس فوائد جمة في المجالات كافة، مضيفة إن استخدام التكنولوجيا لن يسمح بتخفيض التكاليف التشغيلية فقط، ولكنه سيدعم الأمن الرقمي للوثائق والمعاملات الوطنية وتسريع عمليات صنع القرار.

وأضافت إن الدولة أرض صلبة لهذه التقنية، مشيرة إلى أن دبي بموجب استراتيجية بلوكتشين تطمح إلى أن تصبح محور المال وتطوير المهارات.