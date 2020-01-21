شركات التقنية الأمريكية تتصدر التداول من الإمارات 2019

المصدر: دبي - البيان

كشف ساكسو بنك، المؤسسة المالية المتخصصة في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، أن الشركات الأمريكية المتخصصة بالتكنولوجيا تصدّرت التداولات بين عملائها الذين يتخذون من الإمارات مقراً لهم في 2019 الذي بدا عاماً شديد الإيجابية للمستثمرين حول العالم.

وتربّعت «مايكروسوفت» على عرش قائمة «ساكسو بنك» لأفضل الأسهم المتداولة في الإمارات عام 2019، تلتها «آبل» و«أمازون» و«إنفيديا» و«فيسبوك».

وبالنسبة للمستثمرين والمتداولين، شهدت عائدات الأسهم العالمية خلال العام الماضي ارتفاعاً فاق توقعات جميع المشاركين في السوق، وانتعش مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 29% مسجلاً أفضل أعوامه منذ 2013. وقال بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: «ركزت الأسواق على العمل بالنظر مستقبلاً وتناسي عقبات الماضي.

ولم تتأثر الأسواق العالمية بشكل كبير بالرغم من الحرب التجارية التي اندلعت بين أمريكا والصين». وأوضح : «شهدت شركة مايكروسوفت، انتعاشاً ملحوظاً، وحققت لها إيرادات مذهلة بنسبة 59%.

كما بدأت شركة آبل عام 2019 بمؤشرات هابطة مع إعلان الرئيس التنفيذي للشركة، عن انخفاض معدلات الطلب على منتجات آي فون. وبالرغم من ذلك الحمل الثقيل، نجحت آبل في تحقيق عودة مذهلة لأداء أسهمها هي الأقوى منذ عام 2009، .

ومن جانبه شهد أمازون عاماً جيداً وبعد مزيد من الإنفاق على عمليات التسليم في يوم واحد لأعضاء برايم». وتابع: «بعد انهيار أسعار أسهمها بأكثر من 50% في الربع الرابع من عام 2018، عادت إنفيديا بقوة في عام 2019 لتعيد الأمل للمستثمرين في معالجاتها. وبالرغم من الضغوط السياسية التي استقطبتها فيسبوك، نجحت الشركة في تجاوز الفضائح».