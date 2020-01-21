1.1 مليار تمويل لـ «دبي لصناعات الطيران»

وقعت «دبي لصناعات الطيران» صفقة تمويل غير مضمون بمدة 4 سنوات وبقيمة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) مع شركة «بنك التعمير الصيني» (فرع مركز دبي المالي العالمي) و«بنك التعمير الصيني» (آسيا)، مع إمكانية زيادة المبلغ الرئيس للقرض إلى 500 مليون دولار. وسوف تدعم الصفقة احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة: «يسعدنا أن نبدأ العام الجديد 2020 بصفقة كبيرة ومهمة، ونتطلع إلى تعميق علاقتنا مع بنك التعمير الصيني في المستقبل».وقال يوان شنغروي، الرئيس التنفيذي للبنك: «نتطلع إلى الاستفادة بشكل مستمر من شبكة البنك وموارده في الخارج لتعميق شراكتنا مع الشركة وتعزيز تعاوننا التجاري مع الشركة في المستقبل».