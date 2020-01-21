خصم من «السلع المتعددة» للشركات لتعزيز الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، تقديم خصمٍ بنسبة تصل إلى 30 % على رسوم الترخيص للشركات الأعضاء في «الاتفاق العالمي للأمم المتحدة»، أكبر مبادرة عالمية للاستدامة المؤسسية.

وخلال جلسة إحاطة عقدت في برج الماس يوم أمس، تم اعتماد 15 شركة رائدة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة ضمن قائمة الموقعين الرسميين على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. ويتماشى دعم المركز لهذه المبادرة العالمية مع استراتيجيته المؤسسية للاستدامة وجهوده الأوسع لتشجيع دمج الاستدامة في صلب أعمال 17000 شركة تتخذ من أبراج بحيرات الجميرا مقراً لها.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: ندرك جيداً مدى أهمية مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والأثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي لها على مستوى العالم. وتتماشى عضويتنا في المبادرة مع استراتيجية الاستدامة الشاملة التي نطبقها في مركز دبي للسلع المتعددة، ودعمنا المستمر للأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأضافت: دمج مركز دبي للسلع المتعددة مبادئ الاستدامة في مختلف مستويات عملية صنع القرار لديه، وندرك جيداً مسؤوليتنا في تشجيع التغيير الفعلي في الشركات الـ 17000 المسجلة في المركز. ولا شك بأن الانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة سينعكس بفوائد كبيرة على الشركات الأعضاء في المركز، ولهذا السبب قررنا تقديم حوافز تجارية للشركات الراغبة بالانضمام إلى المبادرة.

وسنواصل خلال الفترة المقبلة تشجيع الشركات على تبني أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وبالتالي المساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

ويعتبر الاتفاق العالمي للأمم المتحدة مبادرة طوعية تستند إلى التزامات الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات بتنفيذ ومواءمة استراتيجيات مؤسساتهم مع مبادئ الاستدامة العالمية في مجالات حقوق الإنسان والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد. وهناك أكثر من 12000 شركة في مختلف أنحاء العالم مسجّلة حاليًا كأعضاء في المبادرة.

قائمة

وتشمل قائمة أول 15 شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة تنضم إلى عضوية الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وتعمل بشكل وثيق مع شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات كلاً من:

آلروسا، اي إم سي للإعلان؛ أسترولابز، بالك ويز، كافو، دهماني للمجوهرات، الشركة الألمانية العربية للمكاتب المجهزة، مطعم غريك آند ديليشوس، مجموعة هاكان، منتدى الهند والشرق الأوسط للاستثمار التجاري والزراعي والصناعي؛ كيزن غلوبال إنتربرايزز، مجموعة لافا؛ نووك؛ أولام نت، وسبري.