صالح لوتاه: التأشيرة السياحية الجديدة تعزز القطاع العقاري في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

قال صالح عبد الله لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات، إن مبادرة التأشيرة السياحية متعددة الدخول لخمسة أعوام تعزز من استقرار السوق العقارية في دولة الإمارات.

وأضاف أن قطاع العقارات يستفيد من المبادرة كفرصة لتطوير المزيد من الوحدات السكنية وخصوصاً لفئة «الزائرون الدائمون» لتصبح فئة جديدة تنضم للمستثمرين في السوق العقارية بالإمارات.

وتابع: «إن النمو الكبير الذي سوف يشهده قطاع السياحة بدءاً من 25 مليون زائر متوقع في معرض «إكسبو 2020 دبي»، يحفز الزائرين الدائمين على التفكير في الاستثمار في السوق العقارية بغرض السكن أو من أجل العائد الإيجاري».

وختم لوتاه بالقول: «إن الزائرين الذين سيستفيدون من التأشيرة السياحية متعددة الدخول لخمسة أعوام يمكنهم البدء في البحث عن فرص استثمارية وعقارات مناسبة تلبي احتياجاتهم، الأمر الذي سوف يكون بمثابة استثمار يحافظ على قيمته بمرور الوقت، فضلاً عن الاستفادة منه عند التفكير في البيع.

وكانت الإمارات قد أعلنت أخيراً التأشيرة السياحية متعددة الدخول لخمس سنوات لدعم قطاع السياحة بالدولة وترسيخ مكانتها وجهةً مفضلة في المنطقة، حيث يحدث القرار تأثيراً إيجابياً على العديد من القطاعات المحلية.