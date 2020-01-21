«بريك بلك» يبحث تمكين المرأة في الشحن البحري

المصدر: دبي - البيان

كشف مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط عن خططه لإطلاق مبادرة جديدة بعنوان «ملتقى النساء العاملات بقطاع الشحن البحري» في الدورة الخامسة القادمة من الحدث.

والتي ستنعقد فبراير المقبل. وتأتي المبادرة ضمن الجهود المتضافرة لزيادة تحسين إدماج المرأة في الصناعة البحرية في أعقاب مبادرة «تمكين المرأة في صناعة شحن في الشرق الأوسط»، التي أطلقت خلال الدورة السابقة بنجاح كبير، وشهدت مشاركة العديد من سيدات الأعمال البحرية وحضوراً قياسياً من المشاركين.

ويعقد المؤتمر والمعرض الذي يستمر يومي 25 و26 فبراير المقبل في دبي تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

وقالت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، رئيس رابطة المرأة العربية في القطاع البحري في أعقاب التعاون بين «بريك بلك» الشرق الأوسط ورابطة «أويما» التابعة للمنظمة البحرية الدولية: تركز المهمة الرئيسة للرابطة على تعزيز الاعتراف الوطني والإقليمي بالمرأة العربية لتساهم في صناعة النقل البحري، ونتطلع إلى الاستفادة من الحضور الذي تقدمه لنا سلسلة فعاليات الحدث.