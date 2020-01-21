«المالية» تشارك في مناقشة اعتماد الحساب الختامي اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان

تشارك وزارة المالية اليوم، في مناقشة مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحّد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ‏2018، بمقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

يحضر الجلسة معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية ويونس الخوري، وكيل الوزارة ومريم الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في الوزارة.

حيث يستعرض الطاير تقرير الحساب الختامي الموحّد لـ2018، ويتضمن ملخص بيانات الحساب الختامي الموحّد وبيان الأداء المالي الموحّد وجهود الوزارة بتطوير الأداء المالي للحكومة الاتحادية.

وبحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي أخيراً مشروع القانون المعروض بضوء الدستور ولائحة المجلس والقوانين والمراسيم بالقوانين ذات العلاقة، خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي 17 يوم 8 ديسمبر 2019 بمقر أمانة المجلس بدبي، برئاسة سعيد العابدي، رئيس اللجنة.