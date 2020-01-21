أبوظبي تدشّن (Microsoft Reactor) لدعم الشركات الناشئة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت المنصة العالمية للتكنولوجيا في أبوظبي (Hub71) بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» أمس، برنامج (Microsoft Reactor)؛ لتوسّع بذلك نطاق منظومة الشركات الناشئة التي تعمل تحت مظلتها لتصبح 35 شركة مبتكرة. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع «مايكروسوفت»، سيكون (Microsoft Reactor) بمثابة مركز تقني ومعرفي لمشاركة الخبرات.

وسيوفر البرنامج منهجاً يساعد المتخصصين في المجال على تعزيز خبراتهم في مجالات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. ويعد البرنامج، الذي سيتاح للشركات العاملة ضمن (Hub71) دون تكاليف، جزءاً من مبادرة «مايكروسوفت للشركات الناشئة» التي صممت لدعم هذه الشركات وتوسيع عملياتها.

وتتضمن منظومة الحوافز دعماً كاملاً للسكن والمساحات المكتبية والضمان الصحي لمدة عامين للشركات الناشئة في مراحل تأسيسها الأولى، ودعماً بنسبة 50% للشركات الصاعدة لمدة 3 سنوات، إذ تصل قيمة الدعم إلى 3.5 ملايين درهم (950 ألف دولار).