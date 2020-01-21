«إمباور»: نواصل تطوير خدماتنا الإلكترونية

المصدر: (دبي- البيان)

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، «إمباور»، أنها تضع سعادة ورضاء المتعاملين على رأس أولوياتها، من خلال تقديم خدمات إلكترونية نوعية، على مدار الساعة، عبر العديد من القنوات والمنصات الإلكترونية الذكية وشركائها الاستراتيجيين، وفق أعلى المعايير والكفاءة، التي تساهم في توفير الوقت والجهد للمتعاملين.

وأوضحت «إمباور»، أنها تضع تطوير خدماتها الإلكترونية على قائمة أولوياتها في استراتيجية 2020، بما يتوافق مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي تهدف إلى تحويل كافة المعاملات مع المتعاملين لتصبح بلا ورق بحلول ديسمبر 2021، وتساهم في تبسيط إنجاز الخدمات والمعاملات وجعلها في متناول اليد من دون الحاجة إلى الاتصال أو مراجعة الفروع.

وتوفر «إمباور» عبر موقعها الإلكتروني، العديد من الخدمات التي تواكب توجهات دبي الذكية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: نحرص دائماً على توفير خدمات إلكترونية بطريقة سلسة وسهلة، للمساهمة في تعزيز التواصل الفعال مع المتعاملين وتلبية احتياجاتهم وتخطي توقعاتهم وتحقيق سعادتهم. وأضاف إن التحول الرقمي يعد جزءاً لا يتجزأ من خطط الاستدامة لدينا.