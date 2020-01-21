غرفة أبوظبي تنظم ندوة تعر يفية حول جائزة المنشآت الصغيرة

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس ندوة تعريفية حول جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهدافها، ودورها في رفع تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي.

وتم التعريف بنموذج الأعمال، والقيمة المضافة، كما ألقت الضوء على القطاعات المشاركة في الجائزة، والفئات الخاصة بالتكريم، واستعرضت الندوة التي قدمها شوقي اليوسف مدير إدارة التميز المؤسسي واستمرارية الأعمال بالإنابة، الشكل العام لوثيقة التقديم وكيفية إعدادها وفق متطلبات الجائزة.

وتم تسجيل 90% من النسبة المستهدفة للدورة الأولى من الجائزة يمثلون جميع الأنشطة المعتمدة في الجائزة، وقرر برنامج الجائزة أن يكون آخر موعد للتسجيل هو 16 فبراير، وستخضع جميع المنشآت المسجلة بعد ذلك لحضور دورات تدريبية عن كيفية تطبيق نموذج الأعمال، وإعداد وثائق التقديم من بداية مارس.