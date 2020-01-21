«إيدج» شريكاً لقمة صناعة الطيران

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت «إيدج» مجموعة التكنولوجيا المتقدمة والمختصة في قطاع الدفاع ومجالات أخرى والتي تم تأسيسها حديثاً، انضمامها إلى شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بصفة الشريك المضيف في رعاية فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2020.

والتي تعد أنها منصة تجمع أبرز القيادات الفكرية الرائدة عالمياً في قطاعات الطيران، والفضاء، والدفاع. وتقام القمة للمرة الخامسة في أبوظبي خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس.

وتسعى «إيدج» إلى عرض خبراتها الواسعة، وتقنياتها الرائدة، وإمكاناتها في ميادين البحث والتطوير ضمن قطاع الدفاع. كما تهدف «إيدج» التي أسست في نوفمبر 2019، إلى تعزيز مكانة الإمارات كمحطة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

حيث قامت الشركة بدمج أكثر من 25 مؤسسة ليتجاوز العدد الإجمالي للعاملين فيها 12 ألف موظف. ويضم هذا التجمّع شركات فرعية مثل شركة الإمارات للصناعات العسكرية (EDIC)، ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات (EAIG)، وتوازن القابضة، وغيرها من المؤسسات المستقلة.

وقال فيصل البنّاي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «إيدج»: نسعى من خلال المجموعة وفي ظل تسارع وتيرة الاعتماد على البيانات، والاتصالات، والفرص اللامتناهية في عالمنا اليوم، إلى لعب دورٍ فاعلٍ في تحقيق مستقبل أكثر أماناً، حيث نقوم بتطوير الحلول المرنة والجريئة والمبتكرة لقطاعات الدفاع والطيران والفضاء.