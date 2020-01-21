غرفة الشارقة تطلق جولة لـ«مهنتي»

المصدر: (الشارقة- البيان)

نظم مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، جولة تعريفية لعدد من طلبة الجامعات الملتحقين بمبادرة «مهنتي» للتدريب الميداني، التي ينفذها في إدارات وأقسام الغرفة، كمرحلة أولى لانطلاق البرنامج التدريبي العلمي، الذي يقام على مدار شهرين.

وتهدف مبادرة «مهنتي» من خلال سلسلة من البرامج التدريبية، إلى المساهمة في إعداد خريجي الجامعات على مستوى الدولة لسوق العمل.

وأكد محمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، أن مبادرة «مهنتي» تأتي ترجمة لاستراتيجية الغرفة الرامية إلى إيجاد برامج تدريبية للخريجين المواطنين.

بهدف دعمهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على تدريب نحو 8000 مواطن سنوياً من الخريجين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بهدف إعدادهم لسوق العمل.

وأكدت مريم الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم بالغرفة أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل الطلبة بمختلف المراحل التعليمية الأكاديمية، مشيرة إلى أن مبادرة «مهنتي» تأتي ترجمة للشراكة المجتمعية التي تنتهجها الغرفة، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية. وشهد مركز الشارقة للتدريب والتطوير العام الماضي تدريب نحو 100 طالب وطالبة .