دعوة الشباب للمشاركة بـ«تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي»

المصدر: أبوظبي- البيان

دعت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي الشباب إلى تقديم حلول مبتكرة تهدف إلى إيجاد حلول عملية لتحديات الأمن الغذائي في الإمارات.

وترجمة تلك الجهود من خلال المشاركة في «تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي» الذي يهدف إلى جذب العقول وطرح الأفكار من الإمارات والعالم للمساهمة في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال تعزيز سبل إنتاج وإدارة الغذاء وكامل سلسلة القيمة الغذائية على أرض دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 في مركز «شباب من أجل الاستدامة»، أمام مجموعة من الطلبة من الإمارات. وشارك في الجلسة كمتحدث ميغيل كالاتايود، الرئيس التنفيذي لشركة «آي دبليو آي».

وأكدت مريم المهيري أهمية تحقيق النمو في قطاع الزراعة، مؤكدة أهمية إيجاد حلول مستدامة قائمة على التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي المتنامية.

وشملت الجلسة التعريف بنهج شركة «آي دبليو آي» للزراعة المستدامة للأغذية واستكشاف كيفية استخلاص الأحماض الأمينية الأساسية والمواد الغذائية الحيوية من الطحالب، ما يوفر مصدراً بديلاً للبروتينات بعيداً عن اللحوم ومنتجات الألبان.

وقالت: الزيادة المستمرة في تعداد السكان في العالم، واتساع الفجوة الغذائية، يفرضان الحاجة إلى النظر في الحلول غير التقليدية للزراعة. نحن بحاجة إلى النظر في التقنيات الجديدة التي تلبي متطلبات الأمن الغذائي التي تشهد تطوراً في كل أنحاء العالم«.

وأشارت إلى أن الإمارات لديها هدف يتمثل في أن تصبح واحدةً من بين أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

منوهة إلى أن الإمارات حققت انجازاً بقفزها 10 مراكز في المؤشر لتحل في المركز الـ 21 في المؤشر لعام 2019 بالمقارنة بالمركز الـ 31 في المؤشر نفسه عام 2018.

وقالت: نتابع في الإمارات حلول تكنولوجيا الزراعة بشكل مستمر بالتعاون مع شركائنا داخل وخارج الإمارات.

وأدعو جميع أفراد المجتمع والشباب والطلبة الجامعيين خاصة الذين يدرسون تخصصات لها علاقة بالزراعة والغذاء، إلى النظر في كيفية إحداث تأثير إيجابي في تطوير أنظمة الزراعة الحالية من خلال المشاركة في تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي».

التحدي

ويسلط «تحدي تكنولوجيا الغذاء»، الذي ينظمه مكتب الأمن الغذائي بالتعاون مع شركة «تمكين» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتتمثل مهمتها في تقديم مشاريع تتماشى مع رؤية الإمارات لتحقيق التنمية القائمة على المعرفة، الضوء على دور الابتكار في تعزيز الأمن الغذائي للدولة وتحويل هذه المعرفة إلى ثقافة تتوارثها الأجيال. ويمكن للراغبين في المشاركة التقدم بطلباتهم عبر الموقع: foodtechchallenge.com.

وتلقى التحدي أكثر من 1000 طلب تسجيل من جميع أنحاء العالم، شملت مشاركات تهدف إلى مجابهة تحديات إنتاج الأغذية ونفايات الطعام.

واستقبلت المسابقة مشاركات من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حيث بلغ عدد الجنسيات التي ينتمي إليها المشاركون 23 جنسية شملت طلاب الدراسات العليا والباحثين والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية.

تقييم

بعد إغلاق باب استلام الطلبات في 13 فبراير، ستقوم لجنة من الحكام بتقييم المشاركات من مختلف أنحاء العالم.

وسيتم منح جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون دولار أمريكي لأربعة فائزين. وتشمل الجوائز الدخول إلى برنامج لتسريع وتحفيز الأعمال في أبوظبي، يقدم ما يصل إلى 150 ألف دولار كتمويل أساسي ودعم عيني إضافي.