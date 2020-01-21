ورشة لـ«رُوّاد» حول ر يادة الأعمال والتحول الرقمي

المصدر: (الشارقة - البيان)

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» مُؤخراً، ورشة عمل تدريبية حول «ريادة الأعمال في عالم الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية»، قدمتها الدكتورة مريم سليمان، المدرب الدولي في القيادة ومستشار التطوير المؤسسي والمدير العام لمؤسسة «كايزن» للتدريب.

وشارك في الورشة التي استمرت 5 أيام في فندق شيراتون الشارقة، 15 من رواد ورائدات الأعمال والراغبين في دخول تجربة العمل الحر في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وقال حمد المحمود، مدير المؤسسة: جاءت الدورة ضمن الخطة التدريبية السنوية لمؤسسة رواد والتي تم تطويرها من أجل استحداث برامج جديدة تقابلها ثورة شاملة لبناء أجيال جديدة واعية بأهمية التطور التكنولوجي وعالم الاقتصاد الرقمي إضافة إلى تطوير الأعمال الحالية لتواكب احتياجات السوق.

ومن هنا تأتي أهمية استحداث برامج ومناهج تستهدف صناعة أجيال الغد، من خلال سد الفجوة في المهارات المطلوبة بقطاع التكنولوجيا ودعم الشباب وتحسين قدراتهم لتمكينهم من مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع التكنولوجيا سريع التغيّر. وأضاف: نجحت الإمارات في إيجاد بيئة عمل تتسم بالإبداع والابتكار وبناء اقتصاد مستند إلى المعرفة والإنتاجية والخدمات المستدامة لصالح المجتمع.