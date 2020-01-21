خليفة المنصوري: تعديل قانون الوكالات يدعم الاستثمار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية خطوة محورية نحو تعزيز تنمية التجارة والاستثمار في الدولة.

حيث يهدف القانون المعدل إلى تشجيع الشركات العائلية على طرح أسهمها في أسواق المال والاستثمار في الشركات المساهمة في ظل إطار قانوني يوفر لهم الحماية اللازمة.

وشدد على أن هذه الخطوة ستفيد بشكل مباشر استراتيجية السوق المتمركزة حول خدمة العملاء بتنويع فرص الاستثمار لهم وتقديم أدوات مالية استثمارية جديدة تساهم في تعزيز الاقتصاد الإماراتي، ويجب أن يشجع القانون الجديد الشركات العائلية على الاستفادة من البنية التحتية التقنية الحديثة في السوق للتحول إلى شركات مساهمة.