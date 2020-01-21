5.13 ملايين نزيل بفنادق أبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

استقطبت العاصمة أبوظبي ما يربو على 5.13 ملايين نزيل فندقي في العام الماضي، بزيادة قدرها 2.1 % مقارنة بنحو 5.02 ملايين نزيل في 2018.

وفق بيانات حديثة لدائرة الثقافة والسياحية بأبوظبي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها. وتوزع النزلاء بواقع 3.65 ملايين زائر من خارج الدولة و1.47 مليون زائر محلي. وأوضحت الدائرة أن معدلات الإشغال وصلت إلى 73 % بزيادة قدرها 1.6 % مقارنة بـ2018.

إقامة

وبلغ متوسط فترة الإقامة للفرد خلال العام الماضي نحو 2.6 ليلة بزيادة قدرها 1.8 % مقارنة بـ2018، ووصلت الإيرادات الكلية لفنادق العاصمة لنحو 5.8 مليارات درهم، موزعة بواقع 3.18 مليارات درهم إيرادات غرف و2.02 مليار إيرادات الطعام والشراب و615 مليون درهم إيرادات أخرى.

وحول أعلى جنسيات النزلاء غير الإماراتيين خلال 2019، احتلت الهند المركز الأول بواقع 450 ألف زائر بزيادة 8.2 %، ثم الصين بنحو 396 ألف زائر، تلتها بريطانيا بنحو 267 ألف زائر، ثم أمريكا بنحو 204 آلاف زائر بزيادة 5.1 %.

ومصر 184 ألف زائر بزيادة 9.1 %، والفلبين 175 ألف زائر، والسعودية بواقع 163 ألف زائر بزيادة 4.9 %، وألمانيا 128 ألف زائر، والأردن 119 ألفاً بنمو 1.5 % وباكستان 117 ألف زائر بارتفاع 6.4 %.

ترفيه وأعمال

وحازت سياحة العطلات والترفيه على النسبة الأكبر من إجمالي النزلاء خلال العام الماضي بواقع 53 % ثم سياحة الأعمال بنحو 28%، والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بواقع 9 %.

واستقبلت المنشآت الفندقية في مدينة أبوظبي نحو 4.49 ملايين نزيل فندقي بزيادة 1.5 %، ووصل معدل الإشغال لنحو 75 % وسجل متوسط سعر الغرفة 369 درهماً.

فيما بلغ متوسط إقامة 2.7 ليلة، بينما في مدينة العين وصل عدد النزلاء إلى 500.3 ألف نزيل بنمو 9.8%، ووصل معدل الإشغال إلى 61 %، فيما استقبلت منطقة الظفرة نحو 136.95 ألف نزيل خلال الفترة نفسها

ووصل عدد المرافق الفندقية بإمارة أبوظبي إلى 168 فندقاً تضم 32.8 ألف غرفة، منها 138 فندقاً في مدينة أبوظبي بواقع 29.1 ألف غرفة، و19 فندقاً في العين بواقع 2.5 ألف غرفة و11 فندقاً في الظفرة تشمل 1.2 ألف غرفة.

الربع الرابع

وخلال الربع الرابع من 2019، استقبلت أبوظبي ما يزيد على 1.3 مليون نزيل فندقي، بزيادة 0.04 % مقارنة بالفترة نفسها من 2018، فيما ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق 3.4 % إلى 1.8 مليارات درهم ووصل معدل الإشغال لنحو 80 %.