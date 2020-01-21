30 فعالية لجمارك دبي بأسبوع جمارك الإمارات

المصدر: دبي – البيان

تنطلق فعاليات جمارك دبي في أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020 تحت شعار «جمارك دبي محرك الاستدامة» في الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري.

والذي يهدف إلى توعية كافة فئات المجتمع بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ستبدأ الفعاليات باحتفال تنظمه الدائرة بمناسبة اليوم العالمي للجمارك الذي تحتفل به منظمة الجمارك العالمية والهيئات الجمركية في مختلف الدول سنوياً بتاريخ 26 يناير، وسيتم تنظيم 30 فعالية توعوية موجهة للشركاء والعملاء والجمهور تقيمها الإدارات والمراكز الجمركية على مدار الأسبوع.

الاستعداد للخمسين

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات جمارك دبي في أسبوع جمارك الامارات الثالث 2020: «نحرص على أن تواكب فعالياتنا التي ننظمها ضمن أسبوع جمارك الإمارات الثالث عام الاستعداد للخمسين الذي يؤسس لإحداث قفزة كبيرة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة تمتد على مدار العقود الخمسة القادمة.

وقد خصصنا عدة فعاليات لاطلاع الجمهور على آفاق التطور المستقبلي للعمل الجمركي على المستوى العالمي وتعريفه بدور جمارك دبي وريادتها العالمية في الابتكار الجمركي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على المشاركة الفاعلة في قيادة مسيرة التقدم الدولي».

وأضاف: «يمتاز النموذج التنموي الرائد الذي تقدمه الإمارات إلى العالم بالمشاركة الواسعة لكافة فئات المجتمع في تحقيق التنمية من خلال الحرص على إشراك الجمهور واطلاعه على مختلف جوانب العمل الحكومي ليتفاعل مع الخطط والأنشطة الحكومية في مختلف المجالات ويصبح جزءاً فاعلاً وحيوياً من الإنجازات التاريخية التي تحققها دولة الإمارات.

وفي هذا السياق تأتي فعاليات جمارك دبي في أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020 لتوسع تفاعلنا مع الجمهور ويدعم قدرتنا على تعزيز مشاركته في تحقيق الاستدامة من خلال نشر ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استمرار التنمية الاقتصادية لتشمل ثمارها الأجيال القادمة».

فعاليات توعوية

وأوضح أن الفعاليات التوعوية التي تنظمها جمارك دبي تخاطب كافة الفئات والوصول إليهم في أماكن تقديم الخدمة الجمركية وعبر التواصل المباشر من خلال التطبيقات الالكترونية الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وخصصت الدائرة العديد من الفعاليات للأجيال الجديدة لإشراكهم في جهودنا لتطوير المجتمع وتشجيعه على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

إكسبو

سيتم التركيز خلال أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020 على التعريف بأهمية استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 كركيزة أساسية في مسيرة التطور الاقتصادي لدولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

كما سيتم إلقاء الضوء على مشاريع دبي الرائدة وفي مقدمتها مشروع خط دبي للحرير الذي يعزز دور الإمارة في ربط الأسواق الإقليمية والعالمية.