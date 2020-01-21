18 % نمو إيرادات «صن سيت للضيافة» 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة صن سيت للضيافة، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، نمو إيراداتها بنسبة 18 % في 2019. وتقدم صن سيت العلامات العالمية والأفكار المبتكرة إلى دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا، ويتبع محفظتها عدد من المنتجعات ومنافذ الأطعمة والمشروبات المعروفة.

وكانت مجموعة صن سيت للضيافة شهدت 2019 افتتاح 19 منفذاً جديداً للضيافة بمنطقة الخليج، وأطلقت علامتي «موود روف توب لاونج» و«سويت تشيك»، كما افتتحت منافذ جديدة للضيافة في المملكة المتحدة والسعودية.

وتتطلع المجموعة إلى زيادة نمو أعمالها في 2020، فقد أعلنت عن خطط لتنفيذ وافتتاح أكثر من 10 مشاريع ضيافة قبل نهاية العام، والذي يوسع محفظة أعمالها إلى أكثر من 30 منفذاً للأطعمة والمشروبات.

وقال نزيه حافظ، رئيس العمليات: خلال 2020 سنفتتح سطح الترفيه «أورا سكاي بول أند لونج» الأول من نوعه في منطقة الخليج وعلامة «سوشي سامبا» العالمية في ذا بالم تاور في جزيرة نخلة دبي.