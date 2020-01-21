المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إطلاق «جوائز أبوظبي للتميز السياحي» التي تكرم أفضل الممارسات والإنجازات في قطاع السفر والسياحة، مع تأسيس الجائزة كمعيار جديد للصناعة عالمياً.

وتم تصميم «جوائز أبوظبي للتميز السياحي» تقديراً للإنجازات المميزة التي شهدها القطاع، وتحفيز مستويات المشاركة والتواصل، ورفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة والسفر على الصعيدين المحلي والدولي. وسيجري تنظيم حفل توزيع جوائز سنوي للتشجيع على مشاركة أفضل الممارسات.

وسيقام الحفل في 1 أبريل القادم بحضور نخبة من المدعوين وضيوف الشرف العاملين في القطاع، وذلك بعد طرح الفئات للترشيح من قبل الجمهور والمنشآت عبر الموقع الإلكتروني. وسيتم اختيار أفضل الترشيحات في كل فئة من قبل لجنة من الخبراء، ويتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز، حيث تغطي الجوائز الفئات الرئيسية لجميع المجالات الأساسية في سلسلة القيمة الخاصة بالقطاع السياحي.

وتشمل الجوائز فئات «جائزة التميز السياحي الكبرى»، و«التميز في السعادة السياحية»، و«سفير التميز»، و«التميز في السياحة الثقافية»، و«التميز في السياحة الترفيهية»، و«التميز في الضيافة الفاخرة»، و«تجربة الطهي الاستثنائية»، و«وكيل خدمات السفر الاستثنائية»، وكذلك «جائزة التميز في أعمال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض». وسيتم إعلان قائمة المرشحين النهائيين في مارس القادم.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالإنابة: إنه الوقت المثالي لإطلاق جوائز أبوظبي للتميز السياحي للاستفادة من النجاحات المتحققة في العاصمة والتأكيد عليها.

وفي نفس الوقت إنشاء منصة يمكننا من خلالها تحقيق المزيد من المكاسب للجميع، في ظل المنافسة المتنامية بين مختلف المنشآت في القطاع السياحي، والتي ستشجعها الجوائز في النهاية لتطوير تجربة الزوار، وهو ما سيؤدي إلى الارتقاء بمقاييس زيارة الإمارة بالإضافة إلى اكتساب سمعة أفضل للوجهة.