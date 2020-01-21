700 مليون درهم استثمارات بـ«فيراري أبوظبي» في 3 سنوات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلن محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال» ضخ استثمارات بقيمة تقارب 700 مليون درهم في مدينة «عالم فيراري أبوظبي» خلال العامين الماضيين والعام الحالي.

وأضاف، خلال إحاطة إعلامية أمس، إن الشركة تعمل على تطوير مرافق ترفيهية وألعاب جديدة في مدينة «عالم فيراري أبوظبي»، ومن المقرر افتتاحها العام الجاري مع الاحتفال بالذكري العاشرة لافتتاح المدينة في نوفمبر والتجديد مع شركة «فيراري» لـ10 سنوات أخرى.

وأوضح أن المدينة مع افتتاحها كانت تضم 24 لعبة ووصلت الآن إلى 44 لعبة ومن المقرر إضافة 7 ألعاب خلال الأشهر القادمة، حيث سيتم افتتاح «منطقة العائلات» وتضم 4 ألعاب في مارس، وخلال الشهر ذاته سيتم افتتاح تجارب المشي على سطح عالم فيراري أبوظبي وحبل الانزلاق، بينما الأفعوانية الجديدة ستفتتح خلال العام حيث تعتمد تقنيات متقدمة.

ياس باي

وأشار الزعابي إلى أن مشروع «ياس باي» الذي تستثمر فيه الشركة 4 مليارات، ضمن إجمالي استثمارات نحو 12 ملياراً يجري العمل به على قدم وساق مع إنجاز جميع أعمال البنية التحتية، ومن المقرر افتتاح فندق هيلتون بالمشروع خلال العام الجاري. ويضم الفندق 520 غرفة وتصل نسبة الإنجاز إلى 85 %.

وكذلك سيتم خلال العام الحالي افتتاح مشروع «الاتحاد أرينا» مع وصول نسبة الإنجاز به لنحو 88 %، ومن المقرر أن يستضيف فعاليات وعروضاً حية عالمية بطاقة استيعابية 18,000 شخص.

ومن المخطط افتتاح «سي وورلد أبوظبي» في 2022، وهو مشروع ضخم، يتم العمل عليه بالشراكة مع شركة «سي وورلد إنترتينمنت»، ويعد من التجارب المشوّقة المرتقبة في أبوظبي، حيث سيكون أول مدينة ترفيهية متخصصة بالحياة البحرية.

وقال إن جزيرة ياس تضم 7 فنادق ومن المقرر أن ترتفع إلى 9 فنادق في 2021 مع افتتاح فندق «وارنر برازر» بالقرب من المدينة الترفيهية وسيضم 250 غرفة وسيكون الأول من نوعه على مستوى العالم.

إكسبو

وأضاف الزعابي إن «ميرال» تواصل العمل مع مكتب إكسبو بهدف توفير أفضل تجارب لزوار الإمارات مع انطلاق الحدث العالمي العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركة تبحث طرح باقات لزوار الحدث ومواصلات بين إكسبو وجزيرة ياس، إلى جانب العروض الترويجية والتسويقية خلال الحدث.

ولفت إلى أن الصيف الماضي شهد إقبالاً كبيراً على المدن الترفيهية الثلاث من الزوار الخليجيين ومن الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا وبريطانيا إلى جانب دول مثل الهند والصين.

مشيراً إلى أن 30 % من زوار المدن الترفيهية من السوق المحلي ونحو 70 % من السوق العالمي، وتستهدف الشركة جذب زوار من السوق الإفريقي.

بيع أراضٍ

وقال إن «ميرال» باعت 4 قطع أراضٍ في مشروع «ياس باي» حيث باعت في نوفمبر الماضي قطعتين لتطوير وحدات سكنية مع شركة «سيادة إنترناشيونال للتطوير العقاري».

إضافة إلى قطعتي أرض خلال يناير الجاري، وهناك مناقشات لبيع 3 قطع أراضٍ جديدة.

وذكر أن جزيرة ياس توفر حافلات «ياس إكسبرس» التي تنقل الزوار مجاناً بين المدن الترفيهية وياس مول وشاطئ ياس والفنادق بالجزيرة، كما تم توسيع شبكة مسارات هذه الحافلات خارج الجزيرة، ونعمل على توسيعها قريباً لتشمل المزيد من المناطق.

ولفت إلى أن مشروع «كيبل كار» المقرر تنفيذه بالجزيرة، ما زال في مرحلة التجارب، مشيراً إلى أن الشركة تطبق في الجزيرة خدمة الدفع بلا نقود من خلال نظام «علي باي» التابع لشركة «علي بابا» وذلك في المدن الترفيهية الثلاث كمرحلة أولية، ومن المقرر تطبيقها في الجزيرة بأكملها تدريجياً.