14 ملياراً تسهيلات للأعمال والصناعة في 11 شهراً

المصدر: (أبوظبي- وام )

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية، التي قدمتها البنوك العاملة في أبوظبي ودبي لقطاعي الأعمال والصناعة خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2019 نحو 8.5 مليارات درهم، تشكل 60.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعيين في جميع إمارات الدولة0

والتي وصلت إلى 14.1 مليار درهم.وتظهر الإحصاءات التي يصدرها المصرف المركزي أن التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها قطاعا الأعمال والصناعة تشكل 46% من رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى جميع القطاعات، والتي وصلت إلى 1.722 تريليون درهم في نوفمبر 2019.

وحول تفاصيل نشاط تمويل البنوك لقطاعي الأعمال والصناعة، فقد جاءت بنوك دبي بالمرتبة الأولى، حيث قفز إجمالي رصيد تسهيلاتها المالية للقطاعين إلى 375.8 مليار درهم.

وتشكل التسهيلات المالية لبنوك دبي نحو 46.6% من إجمالي رصيد التسهيلات، التي قدمتها جميع البنوك العاملة في الدولة. وحلت بنوك أبوظبي بالمرتبة الثانية بإجمالي رصيد وصل إلى 325.9 مليار درهم.