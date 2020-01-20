الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر «بلومبرغ» للابتكار 2020

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حلت الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيفات مؤشر الابتكار 2020 الذي أصدرته بلومبرغ أمس، فيما تقدمت من المركز 46 في 2019 إلى المركز 44 في تصنيفات العام الجاري، متفوقة على دول مثل الأرجنتين والبرازيل وقبرص وجنوب أفريقيا والهند وتشيلي وفيتنام. وحلت الدولة في المركز 30 في مؤشر الإنتاجية الفرعي والمركز 32 في مؤشر القيمة المُضافة للتصنيع والمركز 36 في مؤشر كثافة الأبحاث والتطوير الفرعي.ويلقي التصنيف الضوء على قدرة الاقتصادات على الابتكار وهو موضوع رئيس في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا والذي ينعقد يومي 21-24 يناير الحالي.



ويحلل مؤشر بلومبرغ للابتكار السنوي في عامه الثامن، عشرات المعايير، باستخدام سبعة مقاييس، بما في ذلك الإنفاق على البحث والتطوير، والقدرة على التصنيع، وتركيز الشركات العامة ذات التقنية العالية.



وعربياً حلت تونس في المركز 52 والسعودية 53. واستطاعت كل من الجزائر ومصر دخول التصنيف للمرة الأولى في تاريخه، حيث احتلت الجزائر المركز 49 ومصر 58.



وكانت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عند إطلاق مؤشر بلومبرغ أول مرة في 2013، ولكنها تراجعت إلى المرتبة 9 منذ تصنيف العام الماضي، فيما هبطت اليابان إلى المرتبة 12 بانخفاض 3 درجات عن ترتيبها العام الماضي. في حين تقدمت الصين درجة واحدة إلى المركز 15، وتصدرت المؤشر على الترتيب في المراكز الخمسة الأولى كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وسويسرا والسويد.