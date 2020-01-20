الجرائم السيبرانية تكلف الشركة الواحدة 13 مليوناً سنوياً

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ارتفع معدل تكلفة الجرائم السيبرانية عالمياً للشركة الواحدة، من 11.7 مليون دولار في عام 2017، إلى رقم قياسي جديد بلغ 13 مليون دولار، وذلك وفقاً لتقرير جديد من شركة «أكسنتشر».

وارتفع عدد البلاغات المقدمة إلى «مركز شكاوى الجريمة على الإنترنت – (IC3)»، التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي إلى أكثر من 370 ألف شكوى من الولايات المتحدة وحدها.

وما زالت الخسائر الناجمة عن البرمجيات الضارة والهجمات السيبرانية، تسبب في خسائر مالية أعلى للمؤسسات في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ معدل تكلفة هجمات الفدية ما نسبته 21 % من إجمالي الهجمات، في حين يصل معدل خسائر هجمات البرامج الضارة اليوم، إلى 2.6 مليون دولار للشركة الواحدة.

ومن المتوقع بحسب شركة «سايبر سيكيوريتي» للأبحاث، أن يصل حجم خسائر الجرائم السيبرانية حول العالم إلى 6 تريليونات دولار في 2021، لتتفوق بذلك على تكاليف الأضرار الناجمة سنوياً عن الكوارث الطبيعية بحلول عام 2021.