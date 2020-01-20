انقطاع مؤقت واسع النطاق لـ «واتساب»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق «واتساب» في الإمارات من توقف التطبيق عن إرسال رسائل أو صور أو مقاطع فيديو والملصقات أمس من الساعة التاسعة صياحاً حتى الخامسة مساءاً، وخصوصاً من خلال الحواسيب،.

فيما ذكر عدد كبير من مستخدمي التطبيق في الإمارات والمملكة المتحدة وإسبانيا عبر موقع «تويتر» معاناتهم بسبب نفس المشكلة. وبرغم انقطاع الخدمة واسع النطاق فإن فيسبوك المالكة لواتساب اكتفت بالقول: «ندرك أن المستخدمين يواجهون بعض الصعوبات في إرسال الملفات عبر واتساب، ونحن نعمل حالياً على إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي».