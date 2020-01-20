«جلفار» تخفض رأسمالها المصدر لإطفاء الخسائر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وافق مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، على إعادة هيكلة رأسمال الشركة، عن طريق تخفيض رأس المال المصدر، لإطفاء الخسائر المتراكمة حتى نهاية العام الماضي.

وأضافت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي، أنها ستباشر في الإجراءات بعد الحصول على موافقة مساهمي الشركة، وهيئة الأوراق المالية، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على تمديد تسهيلات القروض الحالية للشركة.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال المصدر عن طريق حقوق الإصدار.

وذلك بغرض دعم عمليات الشركة ومركزها المالي، في ضوء مقدار مبلغ تخفيض رأس المال، الذي سيتم الموافقة عليه من قبل مساهمي الشركة، على أن يتم ذلك من خلال إصدار الشركة لأسهم جديدة بقيمة اسمية، وسعر إصدار بقيمة درهم للسهم الواحد، يتم عرضها على جميع مساهمي الشركة الحاليين للاكتتاب فيها.