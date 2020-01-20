6469 وكالة مسجلة في الدولة

المصدر: (أبوظبي -البيان)

بلغ إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في الدولة منذ يناير حتى نهاية نوفمبر 2019 نحو 339 وكالة، منها 194 في أبوظبي و132 في دبي و6 وكالات في الشارقة.

فيما بلغ إجمالي الوكالات المسجلة في الدولة حتى الفترة نفسها 6469 وكالة تعود لأكثر من 50 جنسية، بنمو بلغت نسبته أكثر من 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية في الدولة يمثل خطوة مهمة نحو إصدار قانون معدل على المستوى الاتحادي لتحديث الأحكام الناظمة للوكالات التجارية في الدولة، بما يعزز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ومواكبة التوجهات الاقتصادية.

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