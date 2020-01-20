الحصة الكبرى بتجارة أبوظبي للشركات

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

استحوذ قطاع الأعمال - الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في أبوظبي على الحصة الكبرى من تجارة أبوظبي غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الماضي.

حيث تجاوزت صادراتها 95% من إجمالي صادرات أبوظبي و85% من وارداتها.

وكشف تقرير أصدره مركز أبوظبي للإحصاء عن أن إجمالي ما صدره قطاع الأعمال خلال الربع الثالث بلغ 23.6 مليار درهم تشكل 95.2% من صادرات أبوظبي البالغة 24.8 مليار درهم.

وأكد التقرير أن حصة قطاع الأفراد من الصادرات بلغت 690 مليون درهم تشكل نسبة 2.8% من إجمالي الصادرات، بينما بلغت حصة قطاع الحكومة 487 مليون درهم تشكل نسبة 1.9%.

ولفت التقرير إلى أن حصة قطاع الحكومة من الواردات بلغت 14.7% تمثل قيمة 3.7 مليارات درهم، بينما بلغت قيمة واردات قطاع الأفراد نحو 129 مليون درهم تمثل نسبة 0.5%.

وشكلت السعودية الوجهة التصديرية الأولى لقطاع الشركات في أبوظبي، حيث بلغ إجمالي صادرات الشركات لها 10.2 مليارات درهم، تليها الكويت بنحو 2.5 مليار درهم، كما شكلت السعودية الوجهة الأولى للموردين من قطاع الأعمال بإجمالي 2.9 مليار درهم، تليها اليابان بنحو 2.5 مليار درهم. وكانت أبرز 5 دول للصادرات هولندا وفرنسا وأمريكا والفلبين واليمن.