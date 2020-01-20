شراكة بين «اتصالات مصر» و«هانيويل» لنشر التقنيات الفائقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هانيويل، عن إبرام شراكة مع شركة «اتصالات مصر» لتزويد المواطنين بخدمات فائقة التطور في مشروع العاصمة الإدارية المصرية.

وجرى حفل توقيع الاتفاقية أمس في دبي خلال معرض «إنترسك 2020»، وذلك بحضور كبار الشخصيات من شركة «اتصالات مصر» وشركة هانيويل.

وقال اللواء مهندس أحمد ذكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: «تقود شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مشروع التطوير الأكثر طموحاً في مصر حتى الآن.

واستناداً إلى ذلك، يسرنا تعزيز تعاوننا القائم مع شركة هانيويل من خلال هذه الاتفاقية، ونحن على ثقة تامة من أن ذلك سيقربنا أكثر من تحقيق رؤيتنا».

وقال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات مصر»: «نفخر بهذا التعاون لأنه يسلط الضوء على الحضور الرائد لشركة اتصالات في السوق المصرية وقدرتها المتميزة على دعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية. كما يمهد هذا التعاون الطريق نحو التنمية الشاملة للاقتصاد المصري، وبما يتماشى مع استراتيجيتنا».

وبدوره، قال جورج بو متري، نائب الرئيس ومدير عام «هانيويل لتقنيات المباني» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «نفخر بمكانة شركة هانيويل الرائدة في مجال تطوير البنى التحتية للمدن الذكية حول العالم، ويشكل مشروع تطوير العاصمة الإدارية الجديدة في مصر مثالاً ساطعاً على تميزنا العالمي في هذا المجال».