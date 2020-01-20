حضور دولي مميز لغرفة عجمان في 2019

المصدر: (عجمان – وام)

حرص مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال عام 2019 على تعزيز حضور الغرفة ومشاركاتها الدولية في المعارض والملتقيات والفعاليات الاقتصادية في مختلف دول العالم.

وتهدف هذه المشاركات إلى توثيق سبل التعاون الخارجي واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وفتح أسواق جديدة لمنتجات إمارة عجمان إلى جانب التعرف على فرص الاستثمار الدولي وتسويق العلامات التجارية المحلية.

وأكد سالم السويدي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة عجمان حرص الغرفة على المشاركة في أكبر المعارض العالمية لضمان فتح قنوات مباشرة لأصحاب العلامات التجارية المحلية ورواد الأعمال مع نظرائهم من مختلف الدول.