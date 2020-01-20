24.2 مليار درهم تداولات عقار الشارقة 2019

المصدر: الشارقة – البيان

بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة 24.2 مليار درهم خلال عام 2019 بنمو 7.3% مقارنة بعام 2018، وارتفع عدد المعاملات إلى 61,357 معاملة عام 2019 بزيادة قدرها %13.4 على عام 2018 وذلك وفق التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة والذي أصدرته أمس دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إن القطاع العقاري في الإمارة يواصل التطور والنمو بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وتوافر الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة وتنوع الخيارات أمام المستثمرين.

إضافة إلى التسهيلات التمويلية من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في القطاعين العام والخاص بحيث غدت أسعار العقارات في متناول جميع الفئات من المستثمرين ومن مختلف المستويات التي أصبح بإمكانها الدخول بأريحية وثقة للسوق العقاري.

واستشهد الشامسي بالتقرير الصادر مؤخراً عن قسم النمو السكاني في الأمم المتحدة والذي صنف إمارة الشارقة كواحدة من أسرع المدن تطوراً في العالم ضمن قائمة «المراكز الـ10 الأولى عالمياً من حيث النمو السكاني» وهو الأمر الذي يؤكد مكانة الشارقة وجهة مثالية للمستثمرين ورجال الأعمال والعائلات التي تبحث عن الأمن والعيش في بيئة مستقرة في صفاء ورخاء وازدهار.

وذكر الشامسي أنه بلغ عدد معاملات سندات الملكية 11,535 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، بحجم تداول بلغ 9.6 مليارات درهم فيما بلغ عدد معاملات الرهن 3,760 معاملة، بحجم تداول بلغ 14.6 مليار درهم، وبلغ عدد معاملات التثمين 963 معاملة، ووصل عدد معاملات البيع المبدئي إلى 5,272 معاملة.

وبلغت معاملات شهادات الإفادة 36,955 معاملة فيما بلغت معاملات التصرفات الأخرى 2,872 معاملة في شتى أرجاء الإمارة الباسمة.

وبتصنيف العقارات المتداولة في معاملات البيع ومساحتها في إمارة الشارقة خلال العام المنصرم فقد بلغ عدد العقارات المتداولة 3,328 عقاراً بمساحة بلغت 46.3 مليون قدم مربعة.

وأما من حيث عدد العقارات المتداولة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 1,213 شقة، فيما بلغ عدد الأراضي الفضاء التي تم تداولها 895 قطعة.