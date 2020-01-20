مؤتمر المشغل الاقتصادي المعتمد بدبي يبحث تطوير المنظومة الجمركية العالمية

المصدر: دبي- البيان

تستضيف «جمارك دبي» مجموعة من الحلقات النقاشية رفيعة المستوى، خلال «المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد 2020» في دبي، الذي سيقام للمرة الأولى على مستوى المنطقة، وتنظمه جمارك دبي، بالتعاون مع «منظمة الجمارك العالمية»، و«الهيئة الاتحادية للجمارك»، في الفترة من 10 إلى 12 مارس 2020 في «فيستيفال أرينا-دبي».

ويشتمل الحدث على عدد من الجلسات النقاشية، واجتماعات الطاولة المستديرة، والتي تبحث في كافة المسائل المتعلقة بالعمل الجمركي، وتطوير المنظومة الجمركية العالمية.

وتتمحور إحدى الحلقات النقاشية التي سيتم تنظيمها في المؤتمر، حول تسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه كل من الجمارك والهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية العاملة في التجارة الدولية، وأمن سلسلة الإمداد في إنجاح برنامج المشغل الاقتصادي.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «من خلال تعاوننا القوي مع مختلف دول الأعضاء بالبرنامج، يمكننا أيضاً تبسيط العمليات عبر تفادي ازدواجية المتطلبات وعمليات التفتيش.

وضمان حركة آمنة للسلع، بما يسهل الحركة التجارية. كما ستركز الحلقات النقاشية على توسيع نطاق برامج «المُشغّل الاقتصادي المعتمد»، لتشمل مشغلي التجارة الإلكترونية، بمن فيهم أصحاب الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والباعة المستقلين.

وأكد المدير العام لجمارك دبي، أن جمارك دبي تضاعف من جهودها لتعزيز مكانة الإمارات، كمركز رائد في مجال الجمارك والتجارة واللوجستيات. وسيقدم معرض «إكسبو 2020 دبي»، للعالم، قدرات وإمكانات دبي في هذا السياق.

كما يتماشى التزامنا مع استراتيجية «خط دبي للحرير»، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي.