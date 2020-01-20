توقع تسارع نمو الخدمات اللوجستية في عام 2020

المصدر: (دبي- البيان)

من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية تسارعاً في وتيرة النموّ في عام 2020 على خلفية توقعات النمو المعزّز في الإمارات، التي تستضيف أول معرض إكسبو في المنطقة في 2020.

وقال شايلش داش رئيس مجلس إدارة شركة جلف بيناكل لوجيستكس: هناك الكثير من التفاؤل بشأن النموّ بالإمارات التي تنظم معرض إكسبو 2020، سواء على مستوى الاقتصاد العام أو قطاع التخزين والخدمات اللوجستيّة أو سرعة واعتماد التكنولوجيا الذكيّة في مجال الخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن التوقعات لعام 2020 بالنسبة للإمارات مرتفعة للغاية، وتستعد الشركات لتلبية الطلب المتزايد نتيجة للحدث الضخم الذي يُنظّم هذا العام.

حيث سيستفيد بالتأكيد منه قطاع الخدمات اللوجستية. كما سيواصل قطاع الخدمات اللوجستيّة إحراز تقدم سريع في مجال التكنولوجيا هذا العام، حيث يعتمد عدد متزايد من الجهات الفاعلة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستسهم في بناء شركات أكثر كفاءة وتطوراً.