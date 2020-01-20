«تشيسترتنس»: استقرار الإيجارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

يشهد سوق العقارات في دبي استقراراً بمعدلات الإيجار، وذلك وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن شركة تشيسترتنس، تحت عنوان «مراقبة السوق، تقرير سوق العقارات في دبي للربع الرابع من عام 2019».

وقال كريس هوبدن رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تشير المعطيات التي شهدها سوق العقارات في دبي في الربع الأخير من عام 2019، إلى حالة من التفاؤل لعام 2020، بفضل تباطؤ انخفاض أسعار العقارات، ومحافظة معدلات الإيجار على استقرارها في هذا الربع.

كما جاء تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري لتدعم من انتعاش السوق، حيث ساهمت في ارتفاع مبيعات الوحدات العقارية بنسبة 134%، بعد أيام من تشكيلها، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 135 % خلال ذات الشهر.

وشهد عام 2019 تسليم 45,000 وحدة سكنية مكتملة، وهو الرقم الأعلى المسجل في السنوات الخمس الأخيرة، مع توقعات تشير إلى تسليم نحو 90,000 وحدة سكنية إضافية عام 2020. وأضاف هوبدن قائلاً: "النظرة العامة عن السوق العقاري في دبي على المدى الطويل، تبدو إيجابية.

حيث تقدم أبرز 10 مجمعات سكنية عائدات تتراوح بين 6 % - 9.5 %. بعبارةٍ أخرى، أعلى من عوائد الإيجار الرئيسة في المدن العالمية الكبرى، مثل لندن أو هونغ كونغ، التي تقل فيها العائدات حالياً عن 5 %".

وشهد سوق مبيعات الشقق السكنية انخفاضاً بنسبة 2 % في الربع الأخير 2019، في تباطؤٍ ملحوظ عن الربع السابق، في حين تراجعت أسعار الفلل 3 %.

وعلى مستوى المناطق الرئيسة، حافظت منطقة الخليج التجاري ودبي لاند ومرسى دبي وذا جرينز على استقرار الأسعار دون أي تغيير عن الربع السابق، بواقع 1,000 درهم و700 درهم و1,030 درهماً و847 درهماً للقدم المربع على التوالي.

وارتفعت الأسعار في منطقة ذا فيوز بنسبة 4 %، لتعود إلى ما كانت عليه في الربع الثاني من العام الماضي. وفي سوق مبيعات الفلل، شهدت الأسعار هبوطاً بنسبة 3 % في الربع الأخير من 2019.