ترشيحات من 17 دولة لجوائز ستيفي

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

أعلنت جوائز ستيفي العالمية، التي ترعى غرفة تجارة رأس الخيمة دورتها الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استقبال ترشيحات للمشاركة من أكثر من 17 دولة.

والأربعاء هو آخر يوم للتسجيل في الجائزة، بعد تمديد موعد تقديم الطلبات للجائزة.

وأكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة، حرص غرفة التجارة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، بدعم التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار، مشيراً إلى أن الجائزة تسهم في تعزيز الإبداع والابتكار، وتوطيد أواصر التعاون المحلي والإقليمي والعالمي.

وأوضح أن لجان التحكيم ستبدأ أعمالها في تقييم الترشيحات واختيار الفائزين، بعد يوم الأربعاء، وهو موعد إغلاق باب التسجيل، وسيتم إعلان أسماء الفائزين بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 19 فبراير المقبل، لافتاً إلى أنه تحدد 21 مارس 2020، كموعد لحفل التكريم بفندق والدورف - أستوريا في رأس الخيمة، حيث سيتم توزيع الجوائز على الفائزين.