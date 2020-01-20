اتفاق لدعم نمو الائتمان التجاري للشركات الصغيرة

المصدر: (دبي- البيان)

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية اتفاقية لدعم نمو الشركات المصدرة عن طريق حماية الائتمان التجاري المحلي لهذه الشركات.

ووقّعت الشركة اتفاقية عضوية مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بهدف توسيع محفظتها، لتشمل دعم التجارة المحلية، والتي بدورها سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الإماراتي ككل.

وقّع الاتفاقية ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. وقال ماسيمو فالسيوني:

مهمتنا هي أن نضمن ألا تواجه الشركات المصدرة في الإمارات أي عوائق، بسبب قلة الائتمان التجاري في السوق المحلية أو عدم الوصول إلى الحلول التمويلية التي تساعدها في نمو أعمالها.

ومن خلال حوارنا مع رواد الأعمال في الدولة، تمكنا من معرفة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى حلول ائتمان الصادرات الشاملة، التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، لدعم أهدافها التجارية المحلية.

وقال مروان لطفي: تسهم شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في تمكين معاملات الخدمات المالية، ويسعدنا انضمام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لقائمة العضويات غير البنكية المتزايدة.

واستخدام معلومات الاتحاد للمعلومات الائتمانية من قبل شركات مثل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لإدارة المخاطر ستدعم بلا شك حماية الائتمان في الإمارات من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل وتحسين سلوكيات الدفع في المستقبل.