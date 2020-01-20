غرفة أبوظبي تعزز التعاون مع البوسنة والهرسك

المصدر: (أبوظبي - وام)

بحث محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال لقائه أمس في مقر مبنى الغرفة شريف مويكا نوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الدولة سبل تعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي والبوسنة والهرسك.

وأبدى السفير البوسني اهتمام بلاده بدعم فرص زيادة التبادل التجاري بين الجانبين وأهمية تعريف بيئات الأعمال بأهم القطاعات التجارية والاستثمارية الواعدة للاستثمار والتي تساهم في تحقيق المصالح المشتركة.. داعياً غرفة أبوظبي لتشكيل وفد تجاري للاطلاع على الفرص والاستثمارات التجارية المتاحة في البوسنة، ولا سيما أن بلاده ستنظم ملتقى للأعمال خلال شهر أبريل.