إكسبو ومطار الشارقة يشاركان في «ماتكا»

المصدر: (هلنسكي- البيان)

اختتم مركز إكسبو الشارقة، ومطار الشارقة مشاركتهما في معرض «ماتكا للسياحة والسفر2020» الحدث المتخصص عالمياً في صناعة السفر، والذي أقيم في العاصمة الفنلندية هلسنكي خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.

وجاءت مشاركة المطار ضمن جناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، الذي ضم العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع السياحة والسفر في الإمارة.

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «إن معرض ماتكا للسياحة والسفر يعتبر منصة مهمة لاطلاع المسؤولين في شركات السياحة والسفر على الخدمات والتسهيلات الكبيرة، التي يقدمها المطار لمستخدميه .

كما يشكّل كذلك فرصة كبيرة للتواصل وتبادل الآراء مع المسؤولين على المستوى الإقليمي والدولي حول أفضل الممارسات في مجالات الطيران والسياحة والسفر، حيث تم ترتيب جدول حافل باللقاءات مع المشاركين من مختلف دول العالم لتأسيس وتطوير العلاقات الثنائية».