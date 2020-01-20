منصة «سوركوس» تدعم منظومة الشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

خطت منصة «سوركوس»، للتسويق خطوات هامة في توفير فرص للنمو والتوسع أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بما يتناسب واحتياجات حقبة التسويق الجديدة.

ومنذ انطلاق عملياتها في أكتوبر 2019 من منصة Hub 71 بأبوظبي لتكون الإمارات أول سوق لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجحت «سوركوس الإمارات» في استقطاب أكثر من 120 شركة جديدة واستضافة أكثر من 950 فعالية شملت أكثر من 90% منها شركات صغيرة ومتوسطة.

مختلف الشركات

وتفتح «سوركوس» الباب أمام جميع الشركات على اختلاف أحجامها وميزانياتها لدخول عالم التسويق التجريبي. ويتمحور التطبيق حول محتوى موجّه يسمح بتبادل القيمة بأسلوب بسيط وموثوق بحيث يحوّل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين بمعدل أسرع وبكلفة أقل مما تتيحه حلول الإعلان الرقمي التقليدية.

تفاعل

وينشط في منصة سوركوس اليوم أكثر من 750 ألف مشترك في تطبيقها في مختلف أنحاء العالم، وعملت بنجاح إلى جانب علامات تجارية على غرار نتفليكس وإم تي في وسامسونغ وأمازون وبيرييه ولايف نيشن بهدف تعزيز التفاعل الطبيعي مع هذه العلامات على منصات التواصل الاجتماعي

. وتعتمد منصة التسويق التجريبية متعددة الجوانب على خوارزميات قوية تركز على توفير عائدات استثمارية بنسبة 100% عن كل دولار يتم إنفاقه للتفاعل مع العملاء المحتملين.

وانطلقت سوركوس للمرة الأولى في لوس أنجليس عام 2015، وافتتحت مقراً إقليمياً ثانياً في هونغ كونغ مطلع عام 2018. وتعمل المنصة حالياً في عدة أسواق حول العالم، وتعتزم قريباً العمل من مواقع مثل المملكة وسنغافورة.