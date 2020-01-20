«كفو» تطلق خدماتها بسلطنة عُمان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كفو»، شركة التكنولوجيا الناشئة التي أطلقت أول تطبيق ذكي لتوصيل الوقود بحسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، الدخول في اتفاقية مشتركة مع شركة المها لتسويق المنتجات النفطية بهدف تقديم خدماتها للعملاء في سلطنة عمان.

وذلك في إطار استراتيجية التوسع العالمي الخاصة بها. وستقوم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها في البداية بإطلاق خدماتها في العاصمة العُمانية مسقط قبل طرحها في أجزاء أخرى من السلطنة. وتعد سلطنة عُمان أول سوق عالمي بالنسبة لشركة «كفو» منذ انطلاق خدماتها في شهر نوفمبر 2018 داخل دولة الإمارات، حيث قامت الشركة بخدمة أكثر من 760 ألف عميل.

وتلتزم «كفو» التي قامت بتطوير تطبيقها الذكي بالكامل في دبي، برؤية القيادة في الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي وتقديم حلول مبتكرة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وتقوم «كفو» في دولة الإمارات بتوصيل الوقود عالي الجودة من فئتي «سوبر 98» و«خاص 95» باستخدام مركبات آمنة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، ليصل إلى منازل ومكاتب المستهلكين أو أي مكان قد يقومون بإيقاف سياراتهم فيه. ويحتاج المستخدمون فقط إلى تزويد الشركة بموقع سياراتهم وتحديد موعد لعملية توصيل الوقود من خلال التطبيق الذكي.

وقال راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كفو»: تعد دبي وجهةً عالمية لاختبار التقنيات الرائدة.

ويسعدنا أن نتمكن من نقل خدماتنا المبتكرة من دبي إلى العالم، بدءاً من سلطنة عُمان اليوم. ومن خلال هذه الاتفاقية المشتركة مع شركة المها لتسويق المنتجات النفطية، سنقوم بإحداث تغيير جذري على أسلوب تعبئة المركبات بالوقود في سلطنة عُمان من خلال جعل تجربة المستخدمين رقمية بالكامل.

ومن خلال التعاون مع شركائنا، نحن واثقون من أن التكنولوجيا التي نقدمها بالإضافة إلى أسطولنا المتنامي من الشاحنات المعتمدة والتي جرى اختبارها من ناحية السلامة،. وتقدم «كفو» خدماتها في دبي والشارقة وعجمان، ويمكن تحميل التطبيق الذكي عبر الهواتف الذكية والأجهزة المتحركة التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس.