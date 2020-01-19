الدفع بالبطاقات يفوق النقد

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقّع موقع «يلا كومبير» الإلكتروني أن ترتفع عمليات الدفع ببطاقات الائتمان في الإمارات إلى أكثر من 50 % هذا العام، ما يعني أن عدد عمليات الدفع بالبطاقات سيتجاوز للمرة الأولى الدفع النقدي في الدولة.

وأشار سامر شهاب الرئيس التنفيذي للعمليات في الموقع إلى أن تلك النسبة تبقى منخفضة مقارنة بالاقتصادات الأخرى مثل الولايات المتحدة، التي تُمثِّل معاملات البطاقات حوالي 70 % من إجمالي المعاملات.

وأضاف: «نقدر وجود حوالي 5 ملايين بطاقة ائتمان في الإمارات، ونتوقع ازدياد هذا الرقم، خصوصاً أن البنوك تشجع عملاءها على استخدام البطاقات من خلال تقديم المزيد من الحوافز، خصوصاً مع تزايد انضباط المستخدمين للبطاقات.

حيث ذكر أكثر من 47 % من المشاركين في «استطلاع ثقة المستهلك» الذي تديره «يلاك ومبير» كل ثلاثة أشهر، أن ديونهم على البطاقات الائتمانية قلّت في نهاية عام 2019 عما كانت عليه في نهاية عام 2018. في حين لفت 21% منهم فقط إلى ازدياد ديونهم.