دبي بين أكثر مدن العالم ديناميكية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت دبي في المركز الأول إقليمياً و14 عالمياً في مؤشر أكثر المدن ديناميكية 2020، الذي أصدرته أمس شركة الاستشارات العالمية جونز لانغ لا سال. وتقدمت دبي في المؤشر على كل من هانغزو الصينية وشنغهاي وأوستن وممباي.

وقال التقرير، إن دبي حلت في المراكز العشرين الأولى للمرة الأولى منذ 2017، فيما ظهرت الرياض 18 للمرة الأولى في المؤشر.

وأضاف التقرير أن دبي تواصل بناء المقومات الضرورية لتكون مركز الأعمال الرئيسي في الشرق الأوسط، وتعتمد جاذبيتها على التركيبة السكانية القوية، حيث يوجد أكثر من نصف السكان ممن تتراوح أعمارهم بين 20-40 عاماً، في ثاني أكبر نسبة على مستوى العالم.

وبادرت الحكومة إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى زيادة الطلب على العقارات، من بينها تخفيف لوائح التأشيرات ومبادرات تحسين الشفافية. ومن المتوقع زيادة قوة الدفع الاقتصادي في الفترة التي تسبق معرض إكسبو دبي2020.

وحازت دبي على الريادة في مبادرة الاستدامة من بين المدن العشرين الأولى، حيث إنها تمتلك أكثر أهداف الاستدامة طموحاً. وتهدف المدينة إلى تحقيق خفض بنسبة 30% في استخدام الطاقة والمياه بحلول 2030 و75% من الطاقة النظيفة بحلول 2050. كما تعمل مبادرة دبي الخضراء للكهرباء والماء على تعزيز الاستخدام المستدام للطاقة.

كما تمتلك دبي خططاً طموحة للبنية التحتية، مدفوعة جزئياً بمعرض إكسبو 2020.

وقال التقرير، إن دبي تعتبر رائدة عالمية في تطوير تقنيات المدن الذكية، حيث تحدد استراتيجيتها، دبي الذكية 2021 أهداف التحول الرقمي في مجالات تشمل التنقل الذكي والحياة الذكية والحكومة الذكية.