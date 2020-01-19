غرفة أبوظبي تختتم المرحلة التأهيلية لبرنامج إعداد المحكمين

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أعمال المرحلة التأهيلية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2020، والتي جاءت بعنوان «مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية»، ونظمها المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر الوطنية بدول الخليج العربية للعمل في مجال التحكيم، ورفع مستوى الأداء التحكيمي لدى العاملين والمهتمين بشؤون التحكيم العام.

وكان البرنامج قد أطلق مرحلته التأهيلية بحضور محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي للدورة الحالية 2020، ويشارك في البرنامج لهذا العام 35 مشاركاً من دولة الإمارات ودول الخليج العربية.