110ملايين درهم تستثمرها مجموعة المكرم للتوسع عالمياً

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة المكرم، المتخصصة في تطوير منتجات مواد البناء والسيارات وتحمل عملاتها التجارية «صنع في الإمارات»، النقاب عن خططها للتوسع في أسواق عالمية جديدة خلال العامين المقبلين، خاصة في وسط أفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية.

وقال صفدار بدامي، المدير الإداري لمجموعة المكرم: «لقد خصصنا ما يزيد على 30 مليون دولار أمريكي (نحو 110 ملايين درهم لمواصلة خطط التوسع الاستراتيجي للمجموعة لتعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية».



وتابع : «هدفنا هو أن نكون أكبر مُصنّع في منطقة الشرق الأوسط، ونقدم قيمة مضافة تساهم في نمو قطاعي البناء والتشييد والسيارات من خلال منتجات فريدة ومبتكرة».

وأضاف: «يعد التوسع في أسواق جديدة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لتنمية محفظة صادراتنا»، مُشيراً إلى أن المجموعة حققت خطوات فعّالة ومتقدمة لإنشاء مصانع في كل من مصر، إندونيسيا وباكستان لتمكينها من استدامة أعمالها عالمياً».