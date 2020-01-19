«سند» تفوز بعقد صيانة توربين ومولّد في محطة «شمس»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «سند» لتقنيات الطاقة، المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للتوربينات الغازية، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن فوزها بعقد صيانة وإصلاح وعمرة محرك البخار ومولد الطاقة الكهربائية لمحطة شمس، إحدى أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية المركزة قيد التشغيل في العالم، وأحد مشاريع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة والتطوير العمراني المستدام، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة.

وجرى التوقيع على العقد الجديد خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، الذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي.

وتمتد محطة «شمس» على مساحة 2.5 كيلومتر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاواط، ضمن حقل شمسي مؤلف من 768 مصفوفة من عاكسات القطع المكافئ لتجميع الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة. وتقوم المحطة بتوليد الطاقة الكهربائية من حرارة الشمس وليس ضوء الشمس خلافاً لتكنولوجيا الألواح الكهروضوئية الشمسية.

وهي تعتمد في آلية تشغيلها على نظم المجمعات الشمسية المكونة من مرايا خاصة على شكل قطع مكافئ تقوم بتجميع وتركيز أشعة الشمس على أنبوب مركزي ينقل الحرارة إلى مواقع تسخين تعمل على توليد البخار الذي يتولى تشغيل التوربينات التقليدية لتوليد الكهرباء.

تعاون

وبهذه المناسبة، قال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطاقة، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مبادلة: «يسرنا أن نشهد هذا التعاون بين شركتين من شركات صناعة الطاقة، والطاقة النظيفة، فيما يشكل خطوة مهمة في إطار جهودنا لتعظيم فرص الأعمال المشتركة بين كل شركات مبادلة.

ولا شك في أن أهم ما يميز هذا العقد الجديد يتمثل في قدرة شركة سند لتقنيات الطاقة على توفير خدمات تنافسية وعالية الجودة لقطاع مستقبلي مهم كقطاع الطاقة النظيفة».

تميز

ومن جانبه، قال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة سند لتقنيات الطاقة: «يشكل الفوز بعقد الصيانة الجديد دليلاً إضافياً على ما تتمتع به شركة سند لتقنيات الطاقة من تميز تقني وما توفره من خدمات متميزة تمكنها وباستمرار من توسيع نطاق القطاعات التي تنشط فيها.

وبعد نجاحها في توفير خدمات عالية المستوى لقطاع الطاقة المحلي منذ أكثر من 18 عاماً، سيوفر العقد الجديد فرصة قوية لسند لتقنيات الطاقة تمكنها من دخول قطاع الطاقة النظيفة الذي يعد من أهم قطاعات النمو المستقبلي، وذلك عبر الشراكة مع مصدر، إحدى أهم شركات الطاقة المتجددة ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي».

تطور

وقال ماجد العوضي، الرئيس التنفيذي لشركة شمس: «شهد قطاع الطاقة النظيفة تطوراً هائلاً على مدار السنوات الماضية سواء في الإمارات أم على مستوى المنطقة والعالم، ونفخر بأن محطة شمس كانت من أوائل المحطات التي تم افتتاحها في الدولة قبل سبع سنوات، وهي تواصل منذ ذلك الحين إمداد مناطق عدة في أبوظبي بالكهرباء بما ينسجم مع أهداف الإمارة في تنويع مزيج الطاقة والتحول نحو مصادر متجددة».

وأكد العوضي بأن العقد الجديد مع «سند» سينعكس إيجاباً على جودة عمل المحطة نظراً لما تملكه الشركة من خبرة طويلة وكوادر مؤهلة في مجال خدمات الصيانة المتطورة.

أهداف أبوظبي

تسهم محطة «شمس» بشكل فاعل في تحقيق هدف أبوظبي الرامي إلى توفير 7% من احتياجات الطاقة في الإمارة عبر مصادر متجددة بحلول العام 2020، وتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في توليد 27% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2021 و50% بحلول العام 2050. كما تسهم المحطة في تنويع مصادر الطاقة في دولة الإمارات الع وتقليل البصمة الكربونية للدولة.