جمارك أبوظبي تنجز أتمتة «الموارد البشرية» على السحابة الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي حفلاً لتكريم شركاء مشروع أتمتة نظام الموارد البشرية الجديد، بالمقر الرئيسي للجمارك بمدينة مصدر.جاء الحفل برئاسة فهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، ومسؤولي الموارد البشرية بالإدارة العامة للجمارك، وبحضور ممثلي الشركاء من كل من أوراكل، دائرة المالية، هيئة الموارد البشرية - أبوظبي، وTSME، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاز أتمتة نظام الموارد البشرية Oracle HCM Cloud على السحابة الإلكترونية في زمن قياسي.

تضمن الحفل استعراض نبذة عن المشروع ومدى أهميته على مستوى التطور الإداري والتقني للموارد البشرية بالإدارة العامة للجمارك حيث تعتبر جمارك أبوظبي أول جهة في العالم في تطبيق المساعد الرقمي Oracle Digital Assistant وأول جهة حكومية في الشرق الأوسط تطبق مشروع Full Oracle HCM Cloud Suite with Analytics

واختتم الحفل بتكريم فهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة للموظفين المساهمين في إنجاح المشروع من الجهات الأربع المشاركة في تحقيقه.