عقارات دبي محط أنظار المستثمرين

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تحظى دبي باهتمام كبير من جانب المستثمرين، حسبما أفاد تقرير نشرته مجلة «بزنس مجازين» تحت عنوان «استئجار منزل فاخر في دبي ولندن ونيويورك».

وقال التقرير إنه نتيجة لانخفاض الأسعار بين 2018 و2019، بقي الطلب على العقارات في المناطق الفاخرة بدبي كبيراً كما هو الحال في الأحياء منخفضة التكلفة، لكن المناطق الراقية في المقابل تتمتع بمجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعتمد كلياً على احتياجات المستأجرين وميزانياتهم.

قيمة استثنائية

ومن جانب آخر، فإن دبي تقدم للمستهلكين المتميزين بين المدن العالمية قيمة جيدة استثنائية للعقارات الفاخرة، خاصةً إذا كانوا يتطلعون إلى شراء عقارات فخمة، وفقاً لدراسة جديدة من البنك السويسري يوليوس باير فقد احتلت الإمارة المرتبة 17 من بين 28 مدينة في تقريرها العالمي للثروة ونمط الحياة 2020، الذي تتبع اتجاهات أسعار 20 سلعة وخدمات فاخرة، كما احتلت المرتبة 23 ضمن فئة العقارات الفاخرة.

وقال التقرير إن العقارات الفاخرة، التي كانت قيّمة جداً في السابق، أصبحت تحظى بقيمة جيدة استثنائية، حيث شهدت مستويات العرض المرتفعة انخفاضاً مستمراً في الأسعار بمقدار الخُمس على مدى السنوات الخمس الماضية وفي تقرير نشرته «بزنس إنسايدر» بعنوان «كيف سيكون أداء أفضل 15 سوقاً فاخرة في العالم عام 2020؟»، حلت دبي في المركز 13 من بين 15 سوقاً.

البنية التحتية

وقال التقرير: في حين من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات الفاخرة 2% في 2020، سيتم تعزيز سوق الإسكان الرئيس في دبي من خلال استضافة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر، وقد استثمرت المدينة بكثافة في البنية التحتية الجديدة مثل خطوط المترو الموسعة التي تسبق الحدث، وفقاً لما ذكرته نايت فرانك.

وأعلنت البوابة العقارية الرائدة في مينا للعقارات Finder أن دبي سجلت ما مجموعه 41988 صفقة عقارية في 2019، مسجلة أكبر عدد من معاملات البيع المسجلة سنوياً في دبي منذ 2008.

كما سجل عدد الصفقات العقارية خلال 2019 زيادة 20% في حجم معاملات مبيعات العقارات المسجلة مقارنة بـ 34.961 صفقة في 2018 كانت هناك 11.662 معاملة مبيعات عقارية مسجلة في دبي في 2008.