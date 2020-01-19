«كينجزبيري الخليج» تعزز التصنيع الرقمي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أبرمت كينجزبيري الخليج المزود الرائد والعالمي لمعدات تصنيع الآلات الأوروبية المتقدمة، صفقة صناعية مع صفتيك للأعمال الهندسية، وهي شركة مشهورة في الخدمات الهندسية الخاصة بالسلع وتصنيع الآلات في الإمارات، حيث عقدت الصفقة خلال فعاليات معرض ستيل فاب 2020 لصناعة وتشكيل الصلب والمعادن بنسخته السادسة عشرة بين 13- 18 الحالي في مركز إكسبو الشارقة الدولي للمعارض.

عامل جوهري

وقال ريتشارد كينجزبيري، المدير الإداري لشركة كينجزبيري، إن التصنيع عامل جوهري حاسم في النسيج الاقتصادي كونه مصدراً حيوياً للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية، فضلاً عن إنه يجسد أداة تساهم في تحقيق الإنتاجية من أجل تحسن الموارد المالية والحفاظ على رفاهية وجودة حياة المجتمعات، كما هو عليه الحال مع مجالات الأعمال الأخرى، منوهاً بأن قطاع الصناعات التحويلية يمر بمرحلة تغيير مع التحول الرقمي الذي يمثل محركاً دافعاً للثورة الصناعية الجديدة.